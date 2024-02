VIDEO | Zetèma si rinforza, ecco i nuovi assunti: lavoreranno nei musei e nelle biblioteche di Roma

Andrea, 35 anni, dopo anni in cui si è occupato di altro ha deciso di seguire una delle sue passioni: “Ovvero lavorare nei musei - spiega -, e sono molto felice”. Elisabetta, 50 anni, e Giovannina di 40, lavoreranno a Villa Torlonia: “Belli sapere di avercela fatta e di ritrovare qui vecchi compagni di università o colleghi di altre epserienze lavorative - sottolinea Giovanni -. Sono molto contenta”. Ai mercati di Traiano andranno invece Maria Grazia e Lia: “Entrambe ci siamo laureate in storia dell’arte e siamo di Roma, quindi lavorare per la nostra città è un grande onore”.

Questi solo solo alcuni dei 77 nuovi assunti di Zètema, società in house del Comune di Roma, che si occupa degli spazi culturali della Città Eterna. Nella mattinata di oggi, giovedì 22 gennaio, il benvenuto del sindaco Roberto Gualtieri nella bellissima terrazza Caffarelli dei Musei capitolini: “Sono tutti assunti a tempo indeterminato e anche questo è fondamentale - ricorda il primo cittadino -. Saranno impiegati in biblioteca e musei, spazi culturali importanti per la nostra città”.