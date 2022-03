VIDEO | Cento nuove moto Guzzi per gli agenti della Polizia locale di Roma Capitale

La cerimonia di presentazione dei nuovi mezzi in dotazione ai caschi bianchi della Capitale. Il sindaco Gualtieri accende il motore della prima moto

Cento nuove moto Guzzi in dotazione alla polizia locale di Roma Capitale. La presentazione nella tarda mattinata di oggi, martedì 15 marzo, in una soleggiata piazza del Campidoglio, alla presenza del sindaco di Roma, Roberto Gualtierti, e del comandante dei vigili urbani della Capitale, Ugo Angeloni. "Un importante ammodernamento per il corpo e che gli consentirà di svolgere al meglio il loro lavoro", dice il primo cittadino.

Saranno distribuite su tutti i municipi di Roma e verranno impiegate in particolare per la gestione della mobilità cittadina: “Il Gruppo intervento traffico viene impiegato particolarmente nel controllo di tutte le consolari - spiega il comandante Angeloni -, la moto è una strumento molto importante perché ci consente di essere veloci e di intervenire chirurgicamente all’interno della città”.