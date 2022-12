VIDEO | Rifiuti, le nuove campane per la raccolta stradale

Nuove campane per la raccolta stradale dei rifiuti a Roma. Le prime sono state posizionate stamattina tra viale Libia, piazza Gimma e viale Eritrea con l’obiettivo di arrivare a novemila esemplari in giro per la città entrò l’avvio del Giubileo.

A presentare, ed inaugurarle, il sindaco Roberto Gualtieri, l'assessora ai Rifiuti Sabrina Alfonsi e la presidente del II municipio, Francesca Del Bello. Le novità principali delle nuove campane, 32 al quartiere Africano e prossimamente altre 50 in via Appia Nuova, sono legate alla capienza maggiore rispetto ai cassonetti classici, una maggiore resistenza, la stabilità dovuta a una barra di ferro ancorata al terreno che impedisce il ribaltamento e lo spostamento e un sistema anti-ratto.

In futuro sarà possibile vedere l'inserimento del riconoscimento tramite badge, una tessera che sarà data in dotazione alle famiglie per aprire le campane e conferire i rifiuti.