VIDEO | Computer e tablet per le famiglie bisognose, il progetto di Nonna Roma per garantire a tutti la Dad

Si chiama "Device4all" il progetto attraverso il quale Nonna Roma, in collaborazione con altre due associazioni, raccoglie, rigenera e distribuisce i dispositivi utili per la didattica a distanza a chi non li ha