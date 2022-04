VIDEO | Termovalorizzatore, Zingaretti ribadisce l'appoggio al progetto di Gualtieri: "Ha trovato una soluzione"

"Il sindaco ha avuto il merito di ammettere che c'era un problema e quello di trovare la soluzione". Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio, commenta così la scelta di dotare la città di Roma di un termovalorizzatore a gestione pubblica, come annunciato dal primo cittadino, Roberto Gualtieri, durante l'ultimo consiglio comunale straordinario sui rifiuti.

"Sono nove anni che la regione consente a Roma di portarli fuori e sono nove anni che dico che questo non è giusto - continua Zingaretti -. Non solo inquina forse di più ma così Roma non sarà più sola, vista che gli altri territori non ne potevano più di accogliere i suoi rifiuti per mancanza di decisioni in merito". Sul piano autorizzativo il governatore ribadisce: "Dovete parlare con il sindaco perchè questo verrà svolto con le sue funzioni da commissario per il Giubileo, un'opzione che sostengo".