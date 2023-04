Per i pazienti di neuropsichiatria infantile ancora vietate uscite e attività a Il Grande Cocomero

Laboratori di teatro, musica, arte. Ma anche una sala di registrazione attrezzata, una biblioteca, e spazi di convivialità. Tutto questo è dentro le mura de Il Grande Cocomero, associazione di volontariato che, ormai da quasi 30 anni, offre tra le sua mura a San Lorenzo uno spazio per i giovani pazienti del reparto di Neuropsichiatria infantile del Policlinico Umberto I. Attività esterne che, come ci spiega Gabriella Bastelli, fondatrice e presidente dell’associazione con 42 anni di servizio in ospedale, “sono estremamente importanti per il percorso di cura e riabilitazione per chi soffre di queste patologie”.

Tanto è vero che per molti anni si è svolto questo lavoro, in collaborazione con i Policlinico, per aiutare soprattutto gli adolescenti ad uscire da una condizione psicologica che, spesso, gli impedisce di poter guardare al proprio futuro. Liberamente.

L’arrivo del Covid spezza però, come in quasi tutti i settori, la possibilità di portare avanti i progetti. Ma mentre tutto sembra tornare (quasi) alla normalità, dall’Umberto I i pazienti del reparto non possono ancora uscire, vietando di fatto queste attività all’esterno dell’ospedale. E Il grande Cocomero resta con le stanze “vuote”: “Abbiano quasi la sensazione che non ci sia la volontà di ripristinare queste attività, a completo svantaggio dei ragazzi e del percorso di cura - spiega Bastelli -. Abbiamo ovviamente più volte sollecitato la direzione sanitaria, che a causa di una visione miope costringe questi ragazzi a restare chiusi all’interno del reparto”.

Dal Policlinico Umberto I, fanno sapere che c’è invece tutta la volontà di ripristinare la attività esterne, ma che “occorre sistemare tutte le posizioni assicurative degli operatori sanitari”. RomaToday fa presente che le uscite nel programma riabilitativo esistevano da tempo ma, a quanto riferisco dal nosocomio, tra personale andato in pensione e i nuovi arrivati serve il tempo necessario a sistemare questo aspetto. Con l'auspicio che si faccia presto, perchè nel frattempo questi ragazzi rischiano di perdere un tassello importante per la loro riabilitazione.