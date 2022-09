VIDEO | Nella Roma di Giorgia Meloni: "A Mostacciano facciamo il tifo per te"

Roma Today ha fatto un giro nel quartiere in cui vive la leader di Fratelli d'Italia per vedere che atmosfera si respira, soprattutto tra quelli che hanno avuto modo di vederla e di conoscerla

Dall’edicola di fronte alla sua parrocchia di Mostacciano, al centro estetico del Torrino. Sulle tracce di Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, primo partito del Paese dopo la vittoria dello scorso 25 settembre.

“Noi ne eravamo certi e siamo molto contenti per lei - dice Rina Mosca, titolare dell’edicola -. E’ una mia cliente da tempo, viene qui sempre con sua figlia, e spero di poterla vedere ancora. Una persona per bene e umile”. Non tutti però hanno voglia di esporsi però, molti preferiscono non commentare nemmeno sulla vittoria del centro destra: “E se poi torna che faccio?”, dice la titolare di un bar, tra la chiesa e la scuola media del quartiere.

Disponibili e sorridenti sono invece le ragazze del centro estetico di Torrino: “La nostra cliente è Arianna, la sorella, ma ultimamente l’ha portata con se ed è stato un piacere per noi conoscerla, una persona davvero alla mano - spiega la titolare, Francesca Torricelli -. L’abbiamo vista l’ultima volta il 17 settembre e le abbiamo fatto la battuta ‘Mi raccomando Giorgia concentrata’. A livello umano siamo felici per lei”.