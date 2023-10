VIDEO | Un eco shop a bordo di tre ruote: quando la passione per l'ambiente diventa attività

Soap on the Road nasce dall’idea di mettere in piedi un negozio per la spesa sfusa e senza imballaggi, grazie ad un bando regionale finanziato con fondi europei

Detersivi e saponi per l’igiene personale alla spina. Ma anche prodotti solidi avvolti solo dalla carta o privi di imballaggi. Provenienti da aziende green italiane e artigiani del quartiere. Centocelle è la cornice in cui Claudia Clemente, Francesca Mancinelli e Valentina Gangi, quarantenni romane e con il chiodo fisso per l’ambiente, hanno dato il via a Soap on the Road, un eco shop che oltre al suo locale di via degli Aceri, porta i suoi prodotti e la sua filosofia sostenibile in giro per la città a bordo di una cargo bike.

Aperto a Natale del 2021, dopo essersi aggiudicate il bando della Regione Lazio (finanziato con fondi europei) nel 2019 grazie un progetto messo nero su bianco da Claudia e Francesca (a cui si è poi unita Valentina), il negozio si sta piano piano trasformando in un punto di riferimento per Centocelle, anche grazie alle iniziative che cercano di organizzare.

“Aprire in piena pandemia non è stato semplice e ci ha certamente rallentate all’avvio - racconta Claudia Clemente -, ma è bastato farci conoscere tramite social e la piccola pubblicità nel quartiere per vedere un grande interesse intorno a quello che facciamo. Il plastic free e il zero waste sono tematiche in evoluzione e molte aziende si stanno adeguando negli imballaggi, utilizzando sempre più contenitori riciclabili, e a noi piace pensare di poter crescere insieme ai nostri clienti e fare la nostra parte”.

La “regina” è indubbiamente la spina, con la quale le persone possono acquistare i prodotti, in negozio o attraverso la cargo bike, portando con se i propri contenitori.

“La cargo bike è stata personalizzata all’utilizzo che volevamo farci - continua Claudia -, con scompartimenti in legno ad hoc in cui mettere i prodotti, e il piano che una volta aperto è utile per la vendita. La utilizziamo per fare le consegne, molti ordini ci arrivano on line, o per partecipare alle fiere. Ma la licenza per la vendita ambulante ci consente di utilizzarla per vendere i nostri prodotti ovunque”.

La forza sta anche nel proporre prodotti artigianali fatti a Centocelle e dintorni: “Ci sembra il modo migliore per valorizzare il nostro territorio - conclude Claudia -. Di certo non ci fermiamo qui, vogliamo incrementare i servizi, come il noleggio dei kit per le feste con materiale riutilizzabile o il rafforzamento delle giornate per lo scambio di vestiti usati. Tutti a tema green ovviamente, perché amiamo la natura e siamo convinte vada rispettata”.