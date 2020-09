VIDEO | "No mask" e "No vaccini", la piazza dei negazionisti del Coronavirus: "E' dittatura sanitaria"

Negano il virus. La mascherina è un simbolo di sudditanza. Il Coronavirus "è un'infezione che se curato bene non da problemi". Queste sono solo alcune delle affermazioni che si sono potute raccoglie dalla manifestazione dei "No mask" nel pomeriggio di oggi, sabato 5 settembre, arrivanti da tutta Italia a piazza Bocca della Verità, per protestare contro "un governo di assassini - come li definisce una manifestante - che vogliono obbligarci a fare un vaccino, a noi e ai bambini".

No mask e negazionisti in piazza a Roma: "Noi siamo il popolo"

Il "Popolo delle mamme" davanti, ma dietro le quinte lo spazio è tutto per Forza Nuova con GIuliano Castellino e Roberto Fiore presenti, sul palco e fuori.

Dei "nomi noti" annunciati, come Povia e Vittorio Sgarbi, nessuna traccia. Sara Cunial e Davide Barillari, entrambi ex M5s, hanno fatto capolino nella piazza senza però intervenire sul palco.

E dai manifestanti anche messaggi e cori contro il presidente della Regione Lazio e segretario del Partiro democratico, Nicola Zingaretti, la sindaca di Roma, Virginia Raggi e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Insulti a chi indossa la mascherina e contro a stampa "di regime".