VIDEO | Il Tufello diventa “quartiere Gigi Proietti”, inaugurato il grande murale di Lucamaleonte

Il conto alla rovescia. Poi il grande telone viene giù e il murale dedicato a Gigi Proietti, firmato Lucamaleonte, può finalmente essere ammirato da tutti. Inaugurato nel pomeriggio di oggi, mercoledì 11 novembre, l’opera che da ora in avanti caratterizzerà tutto il Tufello.

L’Iniziativa, voluta e finanziata da Regione Lazio, Ater e As Roma, è stata accolta con entusiasmo dagli abitanti della borgata. In tanti presenti alla sua inaugurazione: “Lo ricordo da ragazzino, siamo cresciuti insieme - dice un anziano abitante delle case popolari del Tufello -. Ora Gigi è tornato a casa".

Presenti all’inaugurazione, oltre allo street artist, l’assessore regionale alle Politiche abitative, Massimiliano Valeriani, e il Ceo della AS Roma, Guido Fienga, e Andrea Napoletano, direttore di Ater Roma.

Proietti ed il Tufello

E’ stato lo stesso Gigi Proietti a spiegare quale sia stato il suo rapporto con il Tufello. “E' lì che ho cominciato a capire lo spirito del romanesco un dialetto che - a differenza del napoletano, che è una vera e propria lingua, con delle precise regole lessicali - si presenta come un modo di parlare in continua evoluzione - aveva spiegato l’attore in una vecchia intervista rilasciata a La Repubblica - Al Tufello c'era gente che veniva da ogni parte. Non posso dire che si parlasse romanesco: ma si romanizzava qualsiasi cosa, dai testi delle canzoni ai termini stranieri”.