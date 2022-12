VIDEO | Street art, a Roma un nuovo murale mangia smog

Si chiama “Usawa” - nella lingua africana swahili significa “equilibrio”- ed è il nuovo murale realizzato con le eco-pitture Airlite che portano colore alla fermata della stazione metro di Pietralata, inaugurata nella mattinata di oggi, martedì 13 dicembre.

Dopo il murale Nuru a Borgo Universo in provincia di Aquila, il progetto di Negroni arriva quindi nella Capitale per sostenere la riqualificazione urbana del quartiere con l’opera green realizzata dal giovane artista napoletano Giovanni Anastasia, già autore con il francese Zoer del murale Nuru (“giorno di luce” nella lingua africana swahili), realizzato a Borgo Universo per Costellazioni. Grazie all’utilizzo delle vernici Airlite, i due murales sono complessivamente in grado di neutralizzare lo smog come farebbe una superficie di oltre cento metri quadri coperta da alberi ad alto fusto, assimilando così lo smog di circa 22 auto benzina euro 6 ogni giorno.

Nello specifico del murale della metropolitana di Pietralata, “Usawa” con i suoi 70 metri quadrati permetterà di ripulire l’aria come farebbe un bosco di pari superficie, assorbendo lo smog di circa 15 auto benzina euro 6 al giorno. “Per questo primo anno di Costellazioni abbiamo scelto due luoghi che, per la loro valenza simbolica, esprimono al meglio i concetti di valorizzazione e di rinnovamento che stanno alla base del progetto -spiega Claudia Ferrari, responsabile marketing Salumi Negroni -. Da una parte, il piccolo Borgo Universo rappresenta uno straordinario esempio di rinascita grazie all’arte e all’astronomia, dall’altra Roma è ormai una delle grandi capitali di riferimento mondiale per la street art, diventata negli ultimi anni un forte driver di riqualificazione soprattutto delle periferie”.

Il progetto Costellazioni di Negroni a Pietralata è stato realizzato con la direzione artistica di Yourban 2030 e in coordinamento con Atac Roma. Una collaborazione che prevede la valorizzazione e riqualificazione urbana dell’area verde antistante la fermata nei primi mesi del 2023.