VIDEO | Murale dedicato a Falcone e Borsellino imbrattato: "Sono dei vigliacchi"

Via la vernice rossa e quelle scritte “L’antimafia tortura. Alfredo libero. No 41bis", con il quale è stato imbrattato il murale dedicato a Falcone e Borsellino. Resta però la ferita, con l’impegno da parte delle istituzioni cittadine di ripristinarlo il prima possibile. L’opera, realizzata da Paolo "Gojo" Colasanti, fu inaugurata il 19 luglio 2017 in occasione della giornata in memoria della strage di via D’Amelio.