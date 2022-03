VIDEO | Casa, occupata la sede del consiglio regionale del Lazio

Oltre quaranta persone, tra attivisti per la casa e occupanti, hanno assediato questa mattina 30 marzo la sede della Regione Lazio su via Cristoforo Colombo, a Garbatella. I movimenti hanno fatto irruzione all'interno dell'edificio superando la resistenza dei vigilantes, arrivando fino alla porta della presidenza. Non ci sono stati scontri con gli agenti del reparto mobile della Polizia intervenuti.

Molte le donne presenti, tutte occupanti di stabili differenti dall'ex clinica San Michele all'Ardeatino fino a Casale de' Merode a Tor Marancia. Alcune di loro si sono incatenate alle scale dell'atrio, altre hanno piantato le tende: "Da qui non ce ne andiamo" urlano.

"Il movimento del diritto all’abitare ha occupato la Regione Lazio perché c’è un ritardo incredibile rispetto ai progetti di recupero in particolare a Casale de Merode spiega a RomaToday Cristiano - . Qui ne va del destino di decine e decine di famiglie. Inoltre in città continuano gli sgomberi e gli sfratti nonostante la crisi, abbiamo un assessore al comune (Tobia Zevi, ndr) che sostiene che le case popolari siano un covo di criminalità. Noi rifiutiamo in maniera categorica una simile impostazione e per questo stiamo protestando. Oggi più che mai va rilanciata la lotta sulla questione abitativa".

Dopo circa due ore di assemblea improvvisata, i movimenti hanno ottenuto un incontro con il capo di Gabinetto del presidente Nicola Zingaretti, l'ex direttore di Ater Andrea Napoletano, nel quale è stata chiesta la garanzia scritta sui tempi di realizzazione del progetto di riqualificazione del complesso ex clinica San Michele, di proprietà dell'Ipab (la cui presidente ora è Livia Turco) e del complesso di Tor Marancia. "Ci hanno detto che scriveranno questo documento, lo firmeranno e ce lo consegneranno" annuncia al megafono Luca Faggiano, portavoce dell'occupazione del San Michele. L'attesa, quindi, prosegue.