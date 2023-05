VIDEO | Sclerosi multipla, i sintomi invisibili in mostra grazie all'intelligenza artificiale

Il braccio come un pezzo di ghiaccio, la lingua intrecciata, la testa in fiamme. Ma anche la vista appannata, le gambe come macigni, o quel dolore incredibile che ti possono dare degli aghi infilzati in tutto il corpo. Questi sono solo alcuni dei sintomi della sclerosi multipla. Invisibile, ma invalidanti per chi combatte contro questa malattia neuro degenerativa.

E se un veicolo importante per sensibilizzare e informare è la potenza delle immagini, Aism (associazione italiana sclerosi ultima) ha deciso di mostrarle attraverso una mostra e con l’ausilio dell’intelligenza artificiale. Il taglio del mastro a piazza San Silvestro stamattina, martedì 30, in occasione della Giornata mondiale della sclerosi multipla, che resterà a disposizione di tutti fino al 6 giugno. “La mostra ‘PortrAIts’ si propone di colmare questa lacuna di conoscenza e sensibilizzare il pubblico sui sintomi invisibili della sclerosi multipla - spiega Francesco Vacca, presidente nazionale di Aism -. Attraverso le testimonianze delle persone con SM e l'uso dell'Intelligenza Artificiale per generare immagini che rappresentano i loro sintomi, con la mostra abbiamo voluto comunicare in modo potente ed emozionante ciò che le persone con sclerosi multipla vivono quotidianamente”.

Sono dieci i “testimonial”, ognuno dei quali ha scelto di descrivere a suo modo il disagio che vive. Tra loro c’è anche Antonella Ferrari, madrina di Aism, ma anche scrittrice, attrice e autrice dello spettacolo teatrale in cui porta in scena la sua condizione di persona con SM: “La vista a volte mi si appanna, come se vedessi un cielo pieno di nuvole - spiega -. È stato per me interessante scoprire come il mio sintomo invisibile sia stato reinterpretato dall’AI. Penso che questo progetto renda chiaro a tutti cosa significhi vivere con questa malattia e possa aiutare le persone con SM a lottare ancora di più per i loro diritti”. “In questi mesi si parla molto di Intelligenza artificiale, dei suoi limiti e delle opportunità che offre sottolinea Ivano Eberini, professore associato di Biochimica all’Università degli studi di Milano -. Sarebbe un errore pensare che ora l’AI possa sostituire l’intelligenza e le capacità dell’uomo, si tratta più di un’integrazione o un supporto per specifiche attività. Gli algoritmi di AI più utilizzati aiutano nella classificazione, nei processi decisionali e, come in PortrAIts, nella generazione di contenuti. Questa mostra è un esempio di uso virtuoso dell’Intelligenza artificiale generativa”.

La sclerosi multipla è una delle più gravi malattie del sistema nervoso centrale e colpisce in larga parte in giovane età - il 50% delle persone con SM non ha ancora 40 anni -, le donne due volte più degli uomini. In Italia sono circa 140mila le persone che convivono con questa malattia: ogni anno si contano 3.600 nuove diagnosi, 1 ogni 3 ore. Una condizione che destabilizza la vita delle persone e che può rendere anche le piccole azioni quotidiane delle sfide insormontabili, difficoltà che chi non vive la patologia non riesce a comprendere perché non vede.