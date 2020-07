VIDEO | Migranti, finito il lockdown tornano i transitanti. Baobab: "Siamo qui malgrado gli sgomberi"

Con la fine del lockdown, anche i migranti sono tornati a muoversi. Sulle rotte verso il nord Europa, ma anche in direzione delle campagne italiane per lavorare come braccianti. E Roma, da sempre crocevia, mostra ancora la sua fragilità in termini di accoglienza.

Andrea Costa di Baobab Experience spiega a Roma Today la situazione, con il presidio di piazzale Spadolini che, malgrado l’ultimo sgombero di maggio, torna ad essere punto di riferimento per i migranti.