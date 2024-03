VIDEO | Nel cuore di San Lorenzo cresce la microforesta: il progetto raggiungerà tutti i municipi di Roma

Un progetto sentito, coltivato e portato avanti grazie sopratutto all’entusiasmo dei bambini. Pronto a raggiungere tutti i municipi di Roma. La microforesta di San Lorenzo compie un anno, e il parco dei Caduti si riempie dei piccoli alunni delle scuole che hanno partecipato al progetto per un momento di festa. Ma anche per mostrare i propri lavori in tema di ambiente e quanto hanno imparato da questa esperienza.

Realizzata dal II municipio di Roma in collaborazione con l’Istituto comprensivo Tiburtina Antica e le associazioni di quartiere, l’università La Sapienza di Roma e il progetto Ossigeno della Regione Lazio, la microforesta di San Lorenzo si è trasformata nel tempo in una vera e propria palestra di apprendimento. Un modo per mostrare ai più piccoli l’importanza dell’ambiente, valorizzando una zona verde del quartiere. “Il progetto ha avuto diversi riconoscimenti ed è bello che arrivano qui da tutta la città per vedere da vicino come funziona - spiega Fabiola Fratini, docente della facoltà di Ingegneria dell'università La Sapienza di Roma -. Ancora più felici che si diffonda in tutta Roma, una per municipio.” Il dipartimento di Programmazione ed attuazione urbanistica di Roma Capitale ha infatti sottoscritto l’accordo di collaborazione “Microforeste eco-pedagogiche per la città dei 15 minuti” con La Sapienza, l’Università della Tuscia e con la partecipazione dell’Ispra. Così, da novembre del 2024, le piccole foreste spunteranno in 15 quartieri. Le prime cinque saranno a: Tufello, Settecamini, Gregna Sant’Andrea, Ostia Antica e Labaro.