VIDEO | La metro A non si ferma e porta i passeggeri al deposito. Atac avvia indagine interna

Un video finito sui social che ha del comico, se non fosse che per qualche utente della Metro A si è trattato di un disservizio. Un treno della principale metropolitana di Roma, infatti, non si è fermato al capolinea di Battistini portando i passeggeri, ancora a bordo, fino al deposito dove i treni terminano la corsa e tornano indietro per procedere nel senso inverso.

Atac, una volta venuta a conoscenza della situazione, ha avvita una indagine interna. Non appena verranno accertate le responsabilità, scatteranno i provvedimenti. Chi ha sbagliato rischia una sanzione disciplinare. Secondo quanto si apprende, inoltre, verranno fatte le verifiche anche per determinare quando è successo il fatto e perché.

Il video è stato pubblicato da Welcome To Favelas nel pomeriggio di mercoledì. Nelle immagini si vedono e si sentono una decina di utenti Atac di ritorno dopo una giornata di lavoro, stupiti dalla situazione: "Ma davvero? Che hai bevuto?", hanno chiesto al conducente. "No, non ho bevuto, scusatemi, ora vi riporto subito indietro", la risposta.