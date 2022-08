VIDEO | Metro A, stop dalle 21. Ecco come funziona il servizio navetta

Siamo andati a vedere come funziona il servizio bus che sta sostituendo negli orari serali i treni della metro A, dove sono in corso lavori di manutenzione

Autobus al posto della metropolitana. La contestazione maggiore è che il tragitto si raddoppia. Un’odissea soprattutto per i lavoratori che, non riuscendo a prendere l’ultimo treno che parte dal capolinea alle 21, devono accontentarsi della navetta sostitutiva. O chi usa la metropolitana per uscire la sera rinunciando al proprio mezzo privato. Per non parlare dei turisti: spaesati e sorpresi nel trovare una Capitale europea con un servizio così importante ridotto.

Dal 4 luglio gli utenti della linea A della metropolitana di Roma convivono con l’interruzione del servizio alle 21, con bus sostitutivi sull’intera tratta, dalla domenica al venerdì. E per quanto le navette, operative fino alle 23:30, siano molto frequenti e viaggino a gruppi di tre autobus, non possono in alcun modo lavorare alla stessa maniera.

“Prima ci mettevo 20 minuti dalla stazione Termini a Cornelia, ora ce ne metto almeno 45 - racconta un giovane lavoratore in attesa della navetta -. Sono però frequenti quindi non voglio lamentarmi”.

“Sono lavori importanti quindi ci tocca, ma per chi lavora al centro è scomodo visto che, ad esempio, la fermata Spagna è sopra Villa Borghese”, dice invece un ragazzo che lavora in via del Corso. “Una cosa assurda - commenta invece una turista, a Roma insieme ad un gruppo di amici -, abbiamo tentato di prenderla due volte ma abbiamo visto i cancelli chiusi, solo stasera abbiamo capito che c’erano le navette sostitutive”.