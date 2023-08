VIDEO | Metro A chiusa per lavori: com'è andata con le navette sostitutive?

Per i meglio informati, il servizio ha funzionato senza molti disagi, per gli altri la scarsità di indicazioni ha reso tutto un po' più complicato. Ma per tutti, la speranza è che il "sacrificio", alla fine, ne valga la pena.

Per velocizzare i lavori di sostituzione dei binari, nel mese di agosto la prima linea della metropolitina di Roma verrà parzialmente chiusa e sostituita con un servizio navetta. Da stamattina, venerdì 11 agosto, fino a domenica 13, tocca alla tratta tra Anagnina e Subaugusta. Mentre da lunedì 14 a giovedì 24 agosto i treni smetteranno di circolare tra Arco di Travertino e Ottaviano. RomaToday è stata al capolinea di piazza Cinecittà per vedere la situazione e raccogliere la voce degli utenti.