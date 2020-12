VIDEO | "Compra locale" arriva anche a Roma la campagna di sensibilizzazione creata da "Eroi normali"

“Non si tratta solo di aiutare i commercianti locali, ma anche noi stessi, perché una città con le serrande abbassate è una città buia”. Con queste parole Massimiliano Molese, ideatore della campagna nazionale di “Think local” di “Eroi normali” vuole spiegare il senso di questa iniziativa.

Non un dito puntando conto l’e-commerce, ma la volontà di rendere più consapevoli i compratori di quelli che hanno sotto casa. Quel commerciante che ci conosce da anni, il momento di confronto e una battuta. Cose che, senza dubbio, si possono trovare nello mercato di Testaccio, da dove è partita la campagna nella città di Roma, con l’adesione di oltre 100 banchisti.

Che si deve fare? Scattare una foto con il commerciante di fiducia al momento dell’acquisto, inviarla ad info@eroinormali.org, per poi pubblicata sui canali social di "Think local - Eroi Normai" con il logo dell'iniziativa.Così da rendere più visibile il negoziante e provare così ad incentivare l’acquisto da altri acquirenti. Un modo diverso per fare rete.