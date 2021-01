"In quegli anni eravamo in pochi ad occuparci di droga, Muccioli aveva la capacità di raccogliere molti fondi ma pensare di guarire un tossicomane con la violenza è una ingenuità". Massimo Barra, fondatore di Villa Maraini, ricorda quegli anni. Il dibattito di allora su San Patriniano e Vincenzo Muccioli e quello di oggi, da quando è stata mandata in onda la serie Netflix "SanPa".