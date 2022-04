VIDEO | Maryna, psicologa in fuga dalle bombe: "A Roma curo i traumi di donne come me"

Tra le centinaia di donne arrivate a Roma in questo mese di guerra in Ucraina, ospiti del Mercure West Hotel di Spinaceto c'è anche Maryna, 36 anni. E' scappata insieme al figlio Emir di 2 anni e al marito Ihor di 37 il primo giorno dell'invasione russa.

"Ci trovavamo a Kiev, perché era ormai l'unica città del Paese a garantire le cure mediche di cui ha bisogno mio figlio - spiega a RomaToday - e appena ci siamo resi conto che non sarebbe più stato possibile restare, siamo saliti sul primo pullman. In realtà nnon sapevamo nemmeno dove fosse diretto".

Il viaggio li ha portati in Slovacchia e Ungheria, poi appena l'Italia ha deciso di aprire le sue porte a tutti i profughi di guerra hanno proseguito arrivando a Roma: "L'abbiamo scelta perché c'è il Bambin Gesù - continua - dove Emir è in cura. Sono felice di essere stata accolta, di essere finita al Mercure. Sono una psicologa psicoterapeuta, ho messo le mie competenze al servizio di altre donne per aiutarle a superare i traumi della guerra".

L'incertezza del domani, però, non aiuta: "Sappiamo che dopo andremo altrove - conclude - ma non sappiamo dove. Questo limbo in cui ci troviamo tutti non fa vivere bene le persone".