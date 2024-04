VIDEO | Al via la manutenzione straordinaria sui tetti delle case popolari del Comune

Al via le manutenzioni straordinarie sui tetti delle case popolari. Lì, dove l’assenza di interventi per anni sta causano i problemi più gravi all’intero delle abitazioni, con gli inquilini costretti a vivere tra gravi infiltrazioni d’acqua e muffa. Questo malgrado le numerose segnalazioni.

Nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 18 aprile, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, insieme all’assessore al Patrimonio e alle Politiche abitative, Tobia Zevi, hanno effettuato un sopralluogo sul cantiere di Torre Maura, sopra le palazzine di via delle Cince.

“Stiamo intervenendo dopo anni di assenza - spiega il sindaco Gualtieri -. Quando siamo arrivati le richieste di manutenzione non effettuate, e nemmeno mai verificate, erano 9 mila. Ora le abbiamo trattate tutte e possiamo avviare il piano di interventi con una governance migliore, e più risorse, perchè tutto sarà gestito dal Dipartimento”.

“La manutenzione degli alloggi non è sul mattone ma sulla vita delle persone”, ricorda Zevi. Ed una di queste è certamente Gianna, assegnataria di un alloggio che, come raccontato da RomaToday già nel 2021, subisce delle gravi infiltrazioni da almeno dieci anni. "Sono ovviamente contenta - dice Gianna -, non potevo continuare a vivere così”.