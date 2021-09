VIDEO | Giornalista aggredito da un no-vax, i colleghi scendono in piazza: "Basta violenze contro di noi"

“Se anche un bidello di 57 anni pensa di essere libero di poter picchiare violentemente un giornalista, davanti alle forze dell’ordine e alle telecamere di sorveglianza che solo un ministero può avere, allora qualcosa nel Paese sta veramente cambiando".

Francesco Giovannetti, giornalista videomaker per il gruppo Gedi e La Repubblica, racconta via Skype quanto accaduto davanti al Miur la mattina di lunedì 30 agosto. La vile aggressione che ha portato i suoi colleghi, uniti sotto l’associazione GvPress, di scendere in piazza l’indomani per chiedere "stop alle violenze".

Ed è stata trasversale la solidarietà dal mondo della politica che ha raggiunto i giornalisti, per una volta dalla parte dei manifestanti, davanti al Pantheon: il sottosegretario Ivan Scalfarotto, il presidente del Movimento cinque stelle Giuseppe Conte, i candidati sindaco del Comune di Roma, Roberto Gualtieri e Carlo Calenda e la prima cittadina Virginia Raggi. Per citarne alcuni.

“Siamo qui per chiedere alle istituzioni e ai cittadini di permetterci di lavorare - dice la presidente di GvPress, Cristina Pantaloni -, siamo aperti alle critiche come tutti, ma cosa ben diversa è tornare a casa con il volto tumefatto come è accaduto a Francesco".

Presenti anche le istituzioni di categoria come Paola Spadari, presidente dell’Ordine dei giornalisti del Lazio e Raffaele Lorusso, segretario generale della Federazione nazionale della stampa italiana.

Per Giovannetti 15 giorni di prognosi per un lieve trauma cranico e una sospetta micro frattura ad uno zigomo. “Poteva andarmi molto peggio - spiega il cronista -, dico ai colleghi di fare attenzione e di restare uniti in queste circostanze”.