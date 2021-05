VIDEO | Ddl Zan, in migliaia a piazza del Popolo per chiederne l'approvazione: "Non un passo indietro"

"Non un passo indietro" è lo slogan che ha portato in piazza, anche a Roma, migliaia di persone per chiedere il via libera al Senato del testo di legge

"La legge Zan va approvata senza toccare una virgola". Questo è quello che viene chiesto da una piazza del Popolo gremita, e colorata, in occasione della manifestazione organizzata da più di cento associazioni nel pomeriggio di oggi, sabato 15 maggio.

La "necessaria accelerazione" sul provvedimento al momento in attesa di essere calendarizzato in commissione al Senato. Donne e uomini di tutte le età, striscioni, bandiere arcobaleno e, ovviamente, tanta musica, con le Karma B a gestire dal palco la manifestazione.

Si comincia con la lettura del lungo elenco delle vittime di omotransobia. Quindi, l'intervento di Vladimir Luxuria, madrina della manifestazione, secondo cui il nostro Paese in Europa si trova “agli ultimi posti per le Politiche attive per i diritti delle persone Lgtb, appena sopra Paesi come Russia e Turchia”.

Tanti anche gli esponenti politici che hanno portato il proprio sostegno, dai dem Monica Cirinnà, Marianna Madia, Tobia Zevi, al leader di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni, fino all'ospite d'onore della manifestazione, colui che dà il nome al provvedimento, Alessandro Zan: "Questa piazza sta dicendo in modo gioioso che non e' più possibile fare passi indietro - spiega San - stiamo parlando di dignità delle persone. Il Senato deve fare in fretta, siamo al terzo tentativo in Parlamento e non è possibile fallire di nuovo. Faccio un appello ai membri del Senato affinchè venga approvata questa legge contro i crimini d'odio”.