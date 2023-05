VIDEO | Il popolo anti ztl fascia verde invade il Campidoglio. In centinaia contro Gualtieri: "Dimettiti"

“Patanè la macchina compracela te”. Poi “dimissioni” e “vergogna”, sono solo alcuni degli slogan scanditi durante la manifestazione che nel pomeriggio di oggi, mercoledì 10 maggio, ha riunito centinaia di persone sotto al Campidoglio per protestare conto la ztl faccia verde della Giunta Gualtieri.

Sale la rabbia, quindi, per un provvedimento considerato dai più “discriminatorio per le fasce deboli che un’auto non la possono cambiare”. Tra i “capi popolo” c’è Fabrizio Santori, capogruppo della Lega in assemblea capitolina e promotore della petizione on line che ha raggiunto in pochi giorni centinaia di firme. Ma in piazza ci sono anche consiglieri comunali e municipali, tra gli altri,di Fratelli d’Italia e Azione. Oltre a volti noti riconducibili alla destra romana più estrema, da Casapound a Italia libera di Giuliano Castellino, ex leader di Forza Nuova.

Ma al centro ci sono i cittadini. Sono loro soprattutto a chiedere a gran voce al sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, di ritirare la delibera: “Prima va potenziato il trasporto pubblico, poi si può pensare a fare una cosa del genere, che al momento mette solo le famiglie in difficoltà”. E che, malgrado l'annuncio di revisione sul provvedimento, dicono di non voler placare la protesta.