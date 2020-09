Piove e Roma va in tilt. A Tor Sapienza caditoie pulite solo il giorno dopo e ascensori bloccati

Da una parte il sottopasso di via Guglielmo Sansoni allagato e chiuso per essere pulito da fango e detriti. Dall’altra, gli inquilini di una palazzina Erp di via Tranquillo Cremona, di proprietà del Comune che, una volta allagato il locale ascensore al settimo piano, hanno prima sentito odore di briciato per poi vedere l’impianto completamente fermo. Nel mezzo strade trasformate in fiumi in piena e un albero caduto.

Siamo a Tor Sapienza, quartiere alla periferia est di Roma che, sotto il primo temporale della stagione, ha potuto vedere tutti i limiti che ancora ci sono: dalle caditoie istruite agli alberi pericolosi. Su via Sansoni si opera anche sul sistema fognario, malgrado i lavori effettuati meno di due anni fa anche questa strada continua ad allagarsi a quasi ogni pioggia. “L’acqua nel locale ascensore è entrata dalla finestra rotta e che abbiamo segnalato più volte - spiega Nuccia D’Alessandro, vice presidente del comitato di quartiere Morandi-Cremona -. Per fortuna non c’era nessuno dentro in quel momento”.