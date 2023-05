VIDEO | Macchine "mangia plastica" anche nelle piazze di tutti i quartieri: in totale saranno 60

Dopo le stazioni della metropolitana e i mercati rionali, gli eco-compattatori in collaborazione con Coripet arrivano nei quartieri

Le macchinette “mangia plastica” arrivano nei quartieri. Dopo l’apprezzamento visto sotto le fermate della metropolitane e in 24 mercati rionali di Roma, l’iniziativa portata avanti con Coripet, si allarga e punta ad arrivare in tutta la città. I primi eco-compattatori, dei 60 totali a disposizione, sono stati allestiti nel IV municipio di Roma.

Stamattina, venerdì 19 maggio, la piccola cerimonia di inaugurazione in piazza Santa Maria dell’Olivo a Settecamini, alla quale hanno partecipato alcuni alunni della scuola paritaria primaria e dell’infanzia “Sant’Anna” e dell’Istituto comprensivo “Casal Bianco”.

Presenti, l’assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale, Sabrina Alfonsi, il presidente del IV municipio, Massimiliano Umberti, e il presidente del consorzio di riciclo Coripet Corrado Dentis.

“Grazie al coinvolgimento dei municipi e alle indicazioni dei luoghi più adatti per il posizionamento delle macchine ‘mangia-plastica’ saremo in grado di estendere i punti di raccolta di bottiglie in Pet su tutto il territorio di Roma - spiega Alfonsi -, con l’obiettivo di potenziare le azioni mirate al riciclo di materiali e quindi alla concreta realizzazione dei principi dell’economia circolare”.