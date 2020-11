VIDEO | Il locale serale che lancia il co-working, la resistenza ai dpcm del Governo Conte

Che fare se non si possono offrire ai propri clienti aperitivo, cena e dopo cena? Quando colazioni e pranzi non sono abbastanza, si inserisce un ambiente di co-working.

Questa l’idea nata a due giovani imprenditori, Gian Marco Paolini e Davide Di Clemente, tra i fondatori del neonato Muli (Movimento unito lavoratori italiani), per fronteggiare la difficoltà del dover abbassare la serranda alle 18. Anziché alle 2. Ma anche per poter sopravvivere alla crisi che ne deriva.

Quindi menù per lavoratori, molti costretti in smart working, e studenti orfani di università e biblioteche. “Diamo corrente e wifi gratuita, oltre ad uno spazio sicuro in cui poter lavorare o studiare - spiega Saolini -. Questo è il nostro estremo tentativo per poter sopravvivere, sostenendo le spese e garantendo un lavoro ai nostri dipendenti”.