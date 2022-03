VIDEO | "Ecco cosa si prova ad essere licenziati dopo 26 anni di lavoro", la storia di Antonella e Paolo

Due storie apparentemente lontane. Ma con un destino diventato comune nelle ultime settimane e che li vede in piazza a lottare per il proprio posto di lavoro. Messi alla porta, entrambi, dopo 26 lunghi anni. L’età della giovinezza, quella in cui crei la tua famiglia, accendi il mutuo per la prima casa. Quella in cui dai tutto per un’azienda che, in un modo o nell’altro, ti forma, ti fa crescere e si trasforma in una famiglia allargata.

Antonella Francucci ha 56 anni, ne aveva 30 quando è entrata alla Sheraton Hotel Roma come addetta alle camere. Paolo Ottavo invece ne ha 50 e 26 anni fa realizzò il suo sogno: quello di lavorare in un grande hotel di via Vittorio Veneto, quella della “dolce vita romana”, trovando impiego all’Ambasciatori Palace. L’arrivo della pandemia, l’avvio della ristrutturazione dell’albergo e, come ultima beffa, la procedura di licenziamento collettivo che arriva come un macigno difficile da digerire. Per loro e gli altri 300 colleghi nella stessa situazione.

RomaToday incontra Antonella e Paolo proprio durante l’ultima manifestazione sotto al ministero del Lavoro organizzata per portare sul tavolo del Ministro Andrea Orlando la vertenza di quattro gradi realtà alberghiere di Roma decise a fare tabula rasa dei propri lavoratori: oltre a Sheraton e Ambasciatori ci sono infatti il Majestic e il Cicerone.

“Ci stanno trattando come carne da macello, come dei numeri - dice Antonella, sul petto la sua targhetta dello Sheraton -. Sono molto nervosa e sto male, perchè alla mia età è difficile trovare un altro impiego, con la responsabilità della famiglia ancora sulle spalle”. “Ho sempre amato il mio lavoro e mai avrei pensato che dopo 26 anni sarebbe finito tutto così - sottolinea invece Paolo -. Vogliono sbarazzarsi di noi per poi riaprire l’hotel, tutto ammodernato, con nuovo personale. Probabilmente più giovane e con contratti precari”.

Due storie che si intrecciano dunque, sotto uno striscione, con quella richiesta di lavoro e dignità che difficilmente si potrà silenziare. E la speranza che la politica faccia la sua parte.