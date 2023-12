VIDEO | L'occupazione di viale del Policlinico non esiste più: assegnate 41 case popolari a chi ne aveva diritto

Era annunciato. Soprattutto da quando, dopo il censimento degli abitanti e il tavolo di trattativa con il Comune, alle persone che avevano i requisiti veniva assegnata una casa popolare. Un passaggio da "casa a casa” dunque, senza l’uso della forza pubblica e senza lasciare nessuno per strada.

Così, nella mattinata di oggi la riconsegna ufficiale dello stabile, con gli ultimi occupanti pronti a prendere le proprie cose, anche se la maggior parte di loro è già entrato nella nuova casa. Come Rosa, madre di due figlie e rimasta vedova a causa del Covid, ora assegnataria di un alloggio Erp a Vigne Nuove: “Quando ho perso mio marito è stata dura, ma grazie ai compagni di occupazione e ai servizi sociali del municipio abbiamo superato questo momento - racconta Rosa a RomaToday -. Avevo fatto la richiesta della casa popolare nel 2000, poi lo sfratto e alla fine non ci rimase altra scelta che occupare. Qui abbiamo almeno avuto un tetto sopra la testa”.

C’è commozione tra chi si saluta in lacrime, dopo aver condiviso la vita in questo palazzo occupato, ma anche la soddisfazione di poter iniziare una nuova vita: “Un messaggio importante soprattutto per due ragioni - spiega Luca Fagiano dei movimenti per il diritto all’abitare -. La prima è la dimostrazione che le case popolari ci sono, la seconda è che queste famiglie si sono finalmente viste riconoscere un diritto. Ed è per questo che per noi è una giornata carica di dignità”.

Appena consegnato la stabile, un gruppo di operai ha iniziato a murare porte e finestre. Mentre all’interno dello stabile ci sono ancora molti mobili, materassi, indumenti e rifiuti di ogni genere.