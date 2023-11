VIDEO | Testaccio, nuova vita per la banchina del Tevere: compaiono resti archeologici sui muraglioni ripuliti

Entro novembre il completamento dell'intervento di pulizia e mezza in sicurezza lungo un chilometro: "Andranno poi trovati altri fondi per continuare questo lavoro di sistemazione delle banchine"

Via la montagna di rifiuti accumulata negli anni. Pulizia dei muraglioni dalle piante infestanti dove, in un tratto, si può riconoscere mura di epoca romana. Nuova vita per la banchina del fiume Tevere tra ponte Testaccio e ponte Sublicio, dove è tutt’ora in corso l’intervento di bonifica e messa in sicurezza ad opera della Regione Lazio. Nella mattinata di oggi, giovedì 9 novembre, il sopralluogo dell’assessore regionale Fabrizio Ghera: “Un’area degradata e inaccessibile che torna alla città - spiega Ghera -. Finito questo intervento di pulizia, serviranno altri fondi per proseguire con la pavimentazione e la sua valorizzazione”.