VIDEO | Della riqualificazione restano solo le macerie: lavori fermi dopo l'annuncio di regione e Ater

Una storia infinita. Fatta di promesse, slogan politici, avvio e stop dei lavori più volte. Sulla carta è un progetto di riqualificazione ambizioso e utile a chi, tra i palazzoni di viale Giorgio Morandi, ci abita. Con i servizi al cittadino che si sostituiscono al degrado.

Un progetto così importante che ad assistere all’apertura del (ultimo) cantiere lo scorso 20 dicembre c’era anche l’assessore regionale ai Lavori pubblici e Patrimonio, Massimiliano Valeriani: “Una giornata importante e ne siamo molto felici”, disse. Ma la realtà è ben diversa: “I lavori sono andati avanti un paio di giorni e poi non si è visto più nessuno”, dice Elvio Macario, presidente del centro anziani e membro del comitato di quartiere Morandi-Cremona.

Sono almeno tre anni che gli inquilini di questo comprensorio Ater convivono con questo cantiere e con i disagi che questo comporta: “Le promesse andrebbero rispettate, così non si fa altro che andare a peggiorare la situazione del quartiere - dice Alessandro Telloni, vicepresidente della cooperativa Antropos -. Sembra Beirut”.

Antropos si occupa di sostegno alle famiglie e ai più giovani. Opera qui da 25 anni ed è per questo che, in occasione della firma del protocollo tra municipio V e Ater, è stato messo nero su bianco che loro avranno un locale nella struttura riqualificata: “Ad oggi ci siano fermati con la raccolta dei beni per le famiglie bisognose perché, da un momento all’altro in teoria, ci dovremo spostare - spiega Telloni -. In un locale del comprensorio per permettere i lavori senza dover interrompere il nostro servizio. Ma il cantiere è fermo ormai da settimane e il timore è che resti tutto così”.

E a pensar male, il taglio del nastro dello scorso 20 dicembre sa tanto di “comunicazione elettorale”.