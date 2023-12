VIDEO | Natalino e Clara ostaggi di un ascensore: in quello appena rifatto le carrozzine non entrano più

Intrappolarti dentro casa per colpa di un ascensore. E la cosa si aggrava se si pensa che, proprio questo ascensore, è stato appena rifatto con lo scopo di ammodernarlo e abbattere le barriere architettoniche. Invece, la situazione è addirittura peggiorata.

La storia di Clara e Natalino, moglie e marito di 73 e 75 anni, costretti entrambi sulla sedia a rotelle a causa di diverse patologie, ha davvero dell’incredibile. Ci troviamo nel quartiere Don Bosco, nella zona sud est della Capitale. Queste palazzine erano di un ente, ma nei primi anni 2000 sono state acquistate dagli inquilini. E sono stati proprio i condomini a decidere, tutti insieme, di fare i lavori al vecchio ascensore ormai datato e con molti limiti funzionali, così da renderlo anche utilizzabile ai disabili dotandolo, tra le altre cose, di porte automatiche e semi automatiche, interne ed esterne. Ma la realtà, una volta consegnato l’impianto, è ben diversa: la porta per accedervi è manuale, i tasti interni alti e, la cosa più inaccettabile, le carrozzine non entrano più. Tutto questo dopo che, Clara e Natalino in particolare, hanno dovuto attendere la fine dei lavori chiusi dentro casa per più di un mese: “Un sacrificio che abbiamo ovviamente accettato con la speranza che poi potevamo uscire senza problemi, invece così non è purtroppo”, dice Clara, instancabile moglie di Natalino che fino allo scorso marzo ha potuto occuparsi di lui senza problemi. Fino a quando a causa di una malattia, si è ritrova sulla carrozzella anche lei.

“Mio padre si è ammalato di Parkinson ormai diversi anni fa, è sempre stato un uomo molto forte e fiero quindi ora si pena per noi figli perché cerchiamo in tutti i modi di non fargli mancare nulla - spiega Flora, 40 anni, seconda di quattro figli della coppia -. Nel preventivo dei lavori erano elencate cose che poi nella realtà non sono tate rispettate ed è questo che ci fa arrabbiare ancora di più. Perché finora far uscire mio padre, che è molto grosso di corporatura, aveva una procedura impegnativa ma in un modo o nell’altro si faceva uscire. Ora è diventato addirittura impossibile quando invece questo nuovo ascensore avrebbe dovuto semplificare le nostre vite”. Senza dimenticare che a casa con loro vive Renata, la figlia più grande di 41 anni, affetta da sindrome di down.

Ed assistere ad una situazione del genere è una cosa che fa rabbia: “Ogni tanto lo portavo a vedere la Roma, è un grande tifoso - dice Alfredo, figlio 33enne -. Trovavo incredibile quanto fosse semplice portarlo dentro lo stadio rispetto al farlo uscire da casa. Qui si parla di abbattere le barriere architettoniche e dare dignità alle persone disabili. Invece sembra non interessare a nessuno”.

La ditta, interpellata dai famigliari, attraverso uno scambio di mail "ammette l’errore" nell’installazione dei materiali: “La nostra paura è che la situazione resti tale per molto tempo e non possiamo vedere i nostri genitori chiusi in casa in questo modo - conclude Flora -. Devono intervenire subito e farlo bene, stiamo pagando per un tipo di ascensore e vogliamo quello. Non è un capriccio il nostro ma una necessità”.