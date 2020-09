Sanità, alla Rianimazione dell’Ospedale San Giovanni donato sistema di video-laringoscopia

Un sistema di video-laringoscopia di ultima generazione in dono per Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata. Si è tenuta questa mattina, mercoledì 16 settembre, la cerimonia per la consegna del macchinario donato dall’Associazione Planet Onlus che si occupa di promozione sociale e culturale.

Presso l'Antico Atrio del Complesso monumentale della struttura sanitaria di piazza San Giovanni in Laterano 76 è intervenuta anche la cantante, artista e campionessa paralimpica Annalisa Minetti, in questa occasione in qualità di madrina della raccolta fondi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'apparecchio di video-laringoscopia è utile a gestire sia le intubazioni standard sia e soprattutto le intubazioni difficili. Il macchinrio è stato donato al reparto di Rianimazione dell’Ospedale e può essere utilizzato in tutte le situazioni di estrema urgenza senza l’ausilio di altri presidi e in qualunque ambiente, dalla Sala operatoria al Pronto soccorso. Con una nota l'azienda ospedaliera ringrazia la Planet Onlus ed ad Annalisa Minetti "per questo atto di generosità e solidarietà, contributo importante a supporto dell’assistenza e sanità pubblica".