VIDEO | Spazi culturali e periferie, Elio Germano: "La politica dovrebbe rappresentare tutti i cittadini"

Spazi culturali a rischio. Periferie al centro di ogni campagna elettorale, come questa in corso, ma che poi non vedono concretizzare le promesse fatte. La resistenza di alcuni territori e di alcune realtà che fanno arte come l’idea alla base dell’occupazione del Teatro Valle dieci anni fa o il Cinema Palazzo di San Lorenzo sgomberato.

Di questo, e molto altro, abbiamo discusso con Elio Germano a margine dell’iniziativa organizzata al trullo per salvare il Teatro San Raffaele, a rischio chiusura, domenica 30 maggio.