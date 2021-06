VIDEO | Inclusione e integrazione passano anche da un laboratorio di orto urbano

Un orto urbano come mezzo di apprendimento, inclusione e integrazione. Dove le protagoniste sono le donne, e i loro bambini. L’ortoterapia, organizzata in collaborazione con Orto 2.0, è solo l’ultimo dei laboratori organizzati dalla ong Intersos24 nella struttura allestita a Torre Spaccata. Un modo per avvicinare le donne alla natura, alla conoscenza dei prodotti ortofrutticoli e, perché no, ad un mestiere per il futuro.

Il centro, attivo dal 2018 per l’accoglienza temporanea di minori soli in transito e donne sopravvissute a violenze, è diventato in questi anni uno spazio a disposizione del quartiere con un ambulatorio medico aperto a tutti e diverse attività dedicate alle persone bisognose di assistenza psico-sociale. In particolare il “Safe Space & Child Friendly Space”, in cui sorge anche il laboratorio di orto, è destinato ad attività rivolte soprattutto alle donne esposte a violenza di genere che vivono sul territorio. Un polo ricreativo e di socializzazione in cui poter frequentare anche corsi di cucito, cucina, sport, estetica, costruire un percorso volto all’autonomia attraverso i servizi dello sportello di segretariato sociale, lo sportello lavoro e lo sportello psicologico.

Attualmente sono 64 le donne che frequentano i corsi, 31 di loro hanno bambini che vengono ospitati dal centro durante le attività delle mamme, 11 di loro sono sono inserite in percorsi di assistenza psico-sociale, 12 in percorsi lavorativi. “Per noi è importante che non ci sia solo un approccio passivo ma che le donna diventino parte attiva dei lavoratori e spesso siamo noi i primi ad imparare - spiega Elisa Vergnani, operatrice Intersos -. Il nostro obbiettivo è di farle sentire parti di qualcosa, farle sentire a casa”.