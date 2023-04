VIDEO | La forza delle diversità tra i laboratori di una scuola a Torpignattara

Laboratori di scienze, arte, scrittura creativa, ludo matematica, robotica. Tutto oltre l’orario scolastico grazie al lavoro “incrociato” di docenti e associazioni del territorio.

Siamo a Torpignattara, dove l’Istituto comprensivo “Laparelli”, come altre 113 scuole in tutta Roma, aderendo al bando comunale “Scuole aperte” è riuscito a tenere le proprie aule aperte anche il pomeriggio. E in ogni classe, in ogni laboratorio e attività, al centro c’è questa multiculturalità che rende questa scuola “speciale”, se vogliamo. E la vittoria, per tutti, è la semplicità con cui gli alunni riescono a vedere questo come il mondo del futuro.