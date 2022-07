VIDEO | Animali bruciati vivi e un'abitazione distrutta dalle fiamme: "Noi soli contro l'incendio"

La paura che le fiamme potessero portare via tutto quello che hanno: la casa. Il panico per la propria vita e quella della propria famiglia. Gli animali, cani e galline, rimasti bloccati nell’incendio e che sono morti bruciati. Il paesaggio lunare tutto intorno, con gli alberi pericolanti e pali della luce bruciati. E’ trascorsa circa una settimana da quelle drammatiche ore, ma per gli abitanti di Trigoria Alta, sembra sia successo ieri. C’è chi, al solo pensiero, gli viene la pelle d'oca: “Come dimenticare”, dice Veronica Banotti, una residente.

Uno, purtroppo, dei tanti incendi che sta soffocando la Capitale nel corso delle ultime settimane, ma purtroppo qui i vigili del fuoco non sono mai arrivati. “Erano tutti bloccati altrove, con il 112 sempre occupato - spiega Vincenzo Calamita, uno di quelli che ha difeso la propria casa spruzzando l’acqua con la canna che solitamente usa per fare giardinaggio -. Io e mio figlio abbiamo resistito, poi l’aria è diventata irrespirabile. Appena tutto si calmò siamo tornati a placare come potevano le fiamme, ormai a ridosso della nostra abitazione”.

Un quadrante abitato da circa un migliaio di persone, composto da villette, tenute e tre condomini: “Siamo un quartiere abitato, come gli altri - sottolinea Laura Pasetti, residente, consigliera del municipio IX ed ex presidente del consorzio -. Questa zona è sotto le tutela di Roma Natura, e per quanto preservi la riserva dal punto di vista naturalistico, è carente con i servizi. Su tutto, non avere delle fonti d’acqua indispensabili in caso di incendio”.

Dal racconto dei molti abitanti, il fuoco è stato favorito dal forte vento e dalle sterpaglie presenti in alcuni dei terreni incolti: “Servono maggiori controlli - continua Pasetti -. Il piano anti incendio del Comune si è rivelato insufficiente, con carenze di mezzi e uomini, ma anche l’ente parco deve iniziare a fare la sua parte. Ci siamo sentiti abbandonati”. Una tragedia sfiorata.