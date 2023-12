VIDEO | Ospedale di Tivoli, dopo l'incendio è emergenza sanitaria

Sono passati tre giorni da quando un grosso incendio ha divorato il pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli, causando la morte di tre pazienti ricoverati in medicina d’urgenza. Eppure, il forte odore di bruciato si sente ancora, e basta costeggiare i confini del grande nosocomio per vedere le postazioni delle forze dell’ordine a proteggere la struttura, che è posta sotto sequestro. Soprattutto sul lato dove sono partite le fiamme, nella parte esterna in cui venivano stoccati i rifiuti: qui si possono vedere le finestre distrutte, le pareti anneriti e i resti di rifiuti accumulati “salvi” dalle fiamme.

Mentre nella palestra comunale, all’interno del liceo “Isabella D’Este”, a pochi passi dall’ospedale, è stata allestita una tensostruttura di primo intervento, per provare a dare una risposta alle emergenze: “Non è un pronto soccorso quindi le ambulanze non verranno qui, ma dirottate negli altri ospedali della rete - spiega il direttore generale della Asl Roma 5, Giorgio Giulio Santonocito -. Qui potranno accedere direttamente le persone che avranno bisogno di assistenza, ma in base alla situazione verranno poi portante negli altri ospedali. Impossibile per ora quantificare i danni - continua Santonocito -, perché la struttura è ancora sotto sequestro e di certo ci vorrà del tempo anche in base al lavoro della magistratura utile a chiarire cosa ha funzionato e cosa no”.

E vale la pena ricordare che questo ospedale ha un bacino di utenza davvero molto vasto: solo Guidonia, priva di ospedale, sono oltre 100mila abitanti, Tivoli ne ha 50mila. Poi ci sono i comuni di Marcellina, San Polo dei Cavalieri, Sant’Angelo Romano e Castel Madama. Solo per citare i più vicini, con gli ospedali della rete a Monterotondo, Subiaco, Colleferro e Palestrina: “L’auspicio è che si possano rendere operative le parti di ospedale non coinvolte dall’incendio il prima possibile - dice il sindaco di Tivoli, Giuseppe Proietti -. Noi abbiamo subito messo a disposizione la palestra, ma è per le emergenze non è un pronto soccorso”. Con i sindacati che chiedono un maggior coinvolgimento degli ospedali romani, almeno quelli più vicini al versante nord est.

Mentre si possono incontrare molte persone che, qui alla tensostruttura o all’ingresso dell’ospedale, arrivano per avere delle risposte: “Siamo venuti per spostare un appuntamento visto quello che è accaduto - racconta un’anziana residente di Tivoli -. Tutto questo è davvero molto grave e problematico”.

“Tutto è partito dai rifiuti e bisognerà capire esattamente quale sia stato il problema - dice Dimitri Cecchinelli, infermiere dell’ospedale di Tivoli e delegato Cisl Fp Roma Rieti -. Quella notte è stato avvero difficile, ma siamo riusciti ad evacuare tutti i pazienti, se qualcosa non ha funzionato correttamente il tempo ce lo dirà. Vero è che nel Lazio sono molte le strutture con carenza negli impianti, ora attendiamo i risultati delle indagini”.