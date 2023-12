VIDEO | Raccolta rifiuti a Natale: la situazione a Roma dopo l'incendio al Tmb Malagrotta

Il punto sula raccolta dei rifiuti nei quartieri del versante est della città: la raccolta sembra reggere quasi ovunque, ma non va così bene per gli abitanti di Centocelle e Torpignatta (in particolare)

Dopo l’incendio al Tmb di Malagrotta dello scorso 24 dicembre, Roma rischia una nuova emergenza rifiuti? RomaToday stamattina, mercoledì 27 dicembre, ha fatto un giro nei diversi quartieri del versante est della Capitale per vedere la situazione della raccolta. In un quadrante che, storicamente, resta sommerso dalla monnezza ad ogni carenza nel sistema di raccolta dei rifiuti.

Da Tor Sapienza al Pigneto, passando per Centocelle, Torpignattara e Collatino. Per strada si possono incontrare molti mezzi di Ama, gli squaletti in particolare, e bisogna riconoscere che nella maggior parte dei casi cassonetti e strade sono pulite. Ma, a macchia di leopardo, si possono trovare situazioni che ricordano le passate emergenze legate ai rifiuti: su tutti a Torpignattara.

Mentre da Ama e Comune di Roma arrivano le rassicurazioni: “Nonostante le notevoli quantità da ricollocare trattate dal Tmb di Malagrotta, Ama sta finalizzando un'estensione degli accordi già in essere che consentirà di evitare ogni emergenza sugli sbocchi e di organizzare in modo stabile una redistribuzione ottimale delle quantità trattate fino alla realizzazione del termovalorizzatore”.

Raccolta rifiuti a Natale

In relazione alla situazione dei rifiuti nel ponte di Natale è poi arrivata la nota di Ama: "Le operazioni di pulizia e raccolta dei rifiuti in città stanno procedendo senza sosta in tutti i quadranti (nord, sud, est, ovest e centro) e la situazione è costantemente monitorata. In una contingenza resa potenzialmente complessa dall’incendio che ha interessato alla Vigilia di Natale l’impianto Tmb di Malagrotta, Ama si è immediatamente messa in moto, in coordinamento con Roma Capitale, per individuare sbocchi alternativi per i rifiuti indifferenziati trattati presso la struttura (circa il 20% della produzione totale cittadina) e non si prevedono ripercussioni sulle attività di raccolta che si stanno svolgendo con regolarità".

Nelle giornate del 24, 25 e 26 dicembre - si legga ancora nella note stamapa - Ama ha messo in campo complessivamente 5mila addetti per garantire tutti i servizi di igiene urbana e sono state raccolte quasi 5.500 tonnellate di rifiuti. Gli impianti di trattamento delle frazioni differenziate (plastica, carta e organico) sono stati tutti aperti e anche i flussi dei materiali indifferenziati non hanno subito rallentamenti nonostante l’incendio di Malagrotta. Tecnici e preposti, coordinati da dirigenti e funzionari, stanno monitorando a ciclo continuo lo stato del decoro su tutto il territorio cittadino. Nelle aree dove si riscontrano accumuli di materiali attorno alle postazioni di cassonetti vengono immediatamente programmati interventi supplementari volti a ripristinare, nel breve termine, la regolare fruibilità dei contenitori. Come già programmato sono stati inoltre rafforzati i presidi di pulizia e spazzamento nelle aree più frequentate del Centro Storico e sulle arterie della grande viabilità mentre da oggi fino al 7 gennaio sarà ulteriormente potenziato il servizio di raccolta di carta e cartone anche attraverso 50 punti di conferimento dedicati, tra sedi di zona e centri di raccolta. Incrementati poi per tutte le Festività i passaggi di raccolta degli imballaggi (carta, cartone, plastica, metallo) su quasi 800 vie commerciali".

"I centri di raccolta aziendali, a disposizione dei cittadini per il conferimento gratuito di rifiuti ingombranti, elettrici ed elettronici, sono stati aperti in tutte le giornate festive compresa la nuova struttura di Casale Cerroncino in VI municipio. Regolarmente attiva anche la raccolta gratuita a domicilio dei rifiuti ingombranti “RiciclaCasa” prenotabile attraverso il Call center 060606 e su www.amaroma.it .Il servizio è stato potenziato per le utenze domestiche, box e cantine e per conferimento al piano stradale di materiali oltre i 2 e fino a 4 metri cubi con appuntamento fino alla fine del mese di febbraio. Ama - conclude la nota - ringrazia i cittadini romani per la collaborazione e raccomanda di continuare a differenziare correttamente tutti i materiali".