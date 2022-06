VIDEO | Incendio a Malagrotta, la protesta arriva sotto al Campidoglio

La Valle Galeria nel cuore della Città Eterna. Quanto meno per il tema trattato dal presidio di protesta che nel pomeriggio di oggi, lunedì 20 giugno, ha riunito diverse realtà sociali e politiche proprio sotto palazzo Senatorio.

Il drammatico incendio al tmb di Malagrotta, la gestione dell’emergenza da parte del sindaco, Roberto Gualtieri. Ma anche un ciclo virtuoso dei rifiuti che non tenga in considerazione il termovalorizzatore. Queste le motivazioni che hanno portato in piazza cittadini e attivisti, a cinque giorni dallo scoppio dell’incendio dentro l’impianto: “Che non è ancora stato spento, si vede ancora il fumo - dice Massimo Prudente, presidente del comitato Valle Galeria Libera -. E come se non bastasse riattivato il tmb1, aumentano la trasferenza a Ponte Malnome, come se niente fosse”.