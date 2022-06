Incendio a Malagrotta, la rabbia degli abitanti: "Il sindaco si preoccupa più del ciclo rifiuti che di noi"

Il risveglio amaro e carico di rabbia degli abitanti della Valle Galeria, da sempre in lotta per il risanamento ambientale della zona

“Siamo stati abbandonati, eppure è da anni che urliamo il rischio di questo impianto e la mancanza di un piano di evacuazione”, Monica Polidori, abitante di Monte Stallonara e membro del comitato Valla Galeria Libera, riassume così le ore di paura vissute da quando è scoppiato l’incendio all’impianto di Malagrotta.

“Sopra il nostro palazzo una nube nera paurosa - racconta Monica -, ci siamo chiusi dentro casa ma siamo stati completamente abbandonati. Dopo quanto accaduto le istituzioni devono chiederci scusa e dimenticare di fare altri impianti qui”.

Con i vigili del fuoco ancora impegnati nelle complesse operazioni di spegnimento del fuoco, intorno alle 10 si alza una nuova colonna di fumo nero. “Brucerà per giorni - dice Emanuela D’Antoni, Valle Galeria Libera -, e noi respireremo tutto”.

La nuvola nera sta preoccupando molto anche gli agricoltori della zona come Marco Papi, proprietario di un'azienda di agricoltura biologica e allevamento di api: "La mia attività è a circa un km da qui, dietro la collina che sta dall'altro lato della strada degli impianti andati a fuoco. Già da ieri, quando si è alzato in aria questo fungo di fumo terribile ho iniziato a temere. Questo tipo di contaminazione ambientale è devastante per tutti. C'è in corso la trebbiatura dei cereali e con le api, che sono dei monitoratori ambientali, è ancora peggio perché carpiscono queste particelle e le portano dentro l'alveare. Ho i brividi addosso. Probabilmente sarò costretto a buttare tutta la produzione dell'anno e a sostituire tutta la cera”.

Mentre si attende di capire se sarà necessario evacuare la zona, gli abitanti mandano un messaggio chiaro al sindaco di Roma, Roberto Gualtieri: “Si preoccupasse prima della salute dei suoi cittadini, poi del ciclo rifiuti. Dovrebbe vergognarsi”.