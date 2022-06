VIDEO | Incendio Malagrotta, gli abitanti della Valle Galeria pronti alla class action

Un class action con cui chiedere i danni morali al gestore dell’impianto. Gli abitanti della Valle Galeria tornano in presidio nel tardo pomeriggio di ieri, sabato 18 giugno, a quattro giorni dalla scoppio dell’incendio che sta divorando tonnellate di rifiuti all’interno del Tmb di Malagrotta, per manifestare tutta la loro rabbia. Ma anche per avviare, sostenuti dalla associazione Raggio Verde, un’azione legale per quanto stanno subendo: “Gli impianti di trattamento dei rifiuti non possono e non devono andare a fuoco - spiega Alessandro Di Matteo, avvocato di Raggio Verde -, quindi chi ha dovuto restare chiuso dentro casa a causa di questo evento potrà chiedere un risarcimento”.

Al presidio, organizzato nel piazzale a meno di un chilometro dall’impianto, anche un piccolo abitante della Valle Galeria. Riccardo porta con se un disegno che raffigura l’incendio e dei bambini che piangono perchè costretti a restare a casa: “Lo ha fatto spontaneamente perchè capisce tutto quello che sta accadendo - spiega Angela, sua madre -. Sto pensando seriamente di portarlo via da qui, viviamo vicini al tmb e non si respira, soprattutto di notte”.

Rabbia che monta anche verso il comune di Roma e il sindaco, Roberto Gualtieri: “Continuamo ad essere sacrificabili - dice Monica Polidori di Valle Galeria Libera e abitante del piano di zona Monte Stallonara -, i rifiuti non vanno gestiti in questo mondo, con mega impianti, e dopo quanto accaduto non devono più essere portati qui. Eppure, con l’incendio ancora in corso, il sindaco sceglie di aumentare la capacità per la trasferenza a Ponte Malnome, ad un chilometro da Malagrotta. Inaccettabile”.