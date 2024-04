VIDEO | Un nuovo parcheggio di scambio per la metro B1: a piazza Annibaliano 268 posti auto su tre livelli

Taglio del nastro a piazza Annibaliano nella tarda mattinata di oggi, martedì 30 aprile. Ad entrare ufficialmente in funzione è il parcheggio di scambio collegato alla linea della metropolitana B1. Un’opera attesa da molti anni, in forte stato di degrado e abbandono, oggi un multipiano su tre livelli interrati, con una disponibilità complessiva di 268 posti auto di cui 6 riservati ai diversamente abili, mentre sono 16 gli stalli destinati ai ciclomotori.

Per inaugurare e presentare l’opera ai cittadini, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, insieme all’assessore alla mobilità, Eugenio Patanè, e alla presidente del II municipio, Francesca Del Bello. “Finalmente mettiamo la parola fine ad un’altra vicenda incompiuta di questa città che si trascinava da anni portando con sé incuria e degrado - ricorda il sindaco Gualtieri - I parcheggi di scambio sono determinanti nel favorire l’utilizzo dei mezzi pubblici e per questo stiamo lavorando costantemente per garantire ai romani e alle romane migliaia di posti auto in più, a partire dagli snodi del Tpl ma anche nel resto della città. Abbiamo inaugurato poche settimane fa il parcheggio a piazza Conca d’Oro e sono partiti i cantieri di quelli di piazzale della Radio e di lungotevere Arnaldo da Brescia, fino ad aprire entro fine consiliatura anche il Parking Cornelia”.

Al piano -3 un collegamento diretto tra il parcheggio e la piazza Ipogea della stazione metro mentre l’accesso carrabile al parcheggio è previsto da via Spalato, l’uscita su Corso Trieste. La realizzazione del parcheggio è stata affidata dal dipartimento Mobilità sostenibile e trasporti di Roma Capitale a Roma servizi per la mobilità, la gestione del servizio è stata affidata ad Atac nell’ambito del Contratto di servizio. “Consegniamo ai cittadini romani e ai pendolari un altro importante parcheggio di scambio con quasi 300 stalli di sosta che saranno fondamentali per quel quadrante e per favorire l’utilizzo del trasporto pubblico e l’intermodalità degli spostamenti - dice Patanè -. I parcheggi di Conca d’Oro e Annibaliano si inseriscono nel più ampio programma avviato dalla nostra amministrazione volto alla valorizzazione e al recupero delle aree di sosta, volano strategico per l’intero sistema della mobilità cittadina”.

Una notizia certamente positiva, ma che non può non far pensare a quanto accaduto proprio ieri sulla linea A della metropolitana: “Ci sono i cantieri e i benefici arriveranno - risponde Gualtieri -, per sostituire i binari ci vogliono mesi e i cittadini lo sanno”. “Come ho sempre detto - sottolinea Patanè - tra dicembre 2024 e giugno 2025 portiamo a normalità il trasporto pubblico grazie agli interventi che sono in corso”.