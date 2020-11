Ecco Maximo, il nuovo centro commerciale di Roma: code dall'alba, non solo per Primark

Code fuori dai negozi, tagli del nastro, la voglia di fare shopping. Se non fosse per le mascherine sui volti, i segnali che indicano il distanziamento e i distributori di gel igienizzante, non ci si ricorderebbe nemmeno di essere in piena pandemia da Covid-19.

Il centro commerciale Maximo apre le sue porte, con l’inaugurazione rinviata diverse volte. L’attesa era tanta, soprattutto per Primark, ma anche per i possibili sconti da Black Friday.

Con il traffico alla stelle su via Laurentina e i posti auto terminati già alle 10 del mattino. Eppure a Roma i centri commerciali non mancano. Alessandro Allegri, direttore di Maximo, e Mirko Bertaccini, direttore finanziario della “società proprietaria Parsec6”, spiegano in cosa secondo loro si differenzia dagli altri.