VIDEO | Tor Bella Monaca riparte da largo Mengaroni: ecco la nuova piazza polifunzionale firmata Bulgari

Un lavoro che unisce il pubblico e il privato, a beneficio di una periferia difficile, e grazie alla partecipazione delle realtà sociali territoriali capaci di tracciare la linea da seguire. Tor Bella Monaca riparte dalla sua piazza principale: largo Mengaroni. E lo fa grazie alla Fondazione Paolo Bulgari che, insieme alle istituzioni e alle associazioni del quartiere, a quattro anni dall’avvio dell’idea e dopo dieci mesi di lavori, hanno potuto finalmente inaugurare la rigenerazione della piazza.

Un profondo restyling che cade proprio nel quarantesimo compleanno di Tor Bella Monaca: “Siamo felici di restituire alla città una piazza completamente rinnovata, piena di spazi per lo sport, il gioco, lo svago, lo stare insieme dei residenti di tutte le età – spiega Paolo Bulgari, presidente della Fondazione - Grazie a un paziente percorso di ascolto e progettazione partecipata con residenti e associazioni, largo Mengaroni torna ad essere un luogo bello e confortevole, uno spazio di socializzazione e ricostruzione di legami comunitari, una grande aula all’aperto per il lavoro educativo con i più giovani”.

La piazza oggi ha un nuovo parco giochi, uno skate park, un campo da street basket, un palco per gli spettacoli all’aperto, nuove aiuole, alberature e fiori, nuovi punti luce e ampie sedute, e una pavimentazione in asfalto drenante. Al taglio del nastro, oltre ai tanti bambini che frequentano le scuole si zona, gli assessori capitolini Sabrina Alfonsi (Ambiente) e Maurizio Veloccia (Urbanistica), il presidente del municipio VI Nicola Franco. “Una bellissima festa di quartiere per la conclusione di un progetto di rigenerazione urbana che abbiamo convintamente sostenuto – spiega Sabrina Alfonsi, vestita della fascia tricolore in rappresentanza anche del Sindaco Roberto Gualtieri – anche perché è l’esito di un processo partecipativo che ha coinvolto la comunità del quartiere. Costituisce un modello di partenariato tra amministrazione pubblica e settore privato per realizzare interventi per migliorare la qualità della vita e la socialità della nostra città”.

In prima linea anche le realtà territoriali come l’associazione culturale Cubo Libro attraverso la sua presidente Claudia Bernabucci, Mario Cecchetti de El Chentro sociale, Roberto Giuliano, presidente del Sindacato italiano diritti invalidi, i parroci del quartiere e i dirigenti degli istituti Acquaroni e Melissa Bassi.“Il municipio ringrazia di cuore la Fondazione Paolo Bulgari per aver dato seguito a questa imponente opera di riqualificazione non solo strutturale ma anche sociale - ricorda il mini sindaco Franco-. Largo Mengaroni diventerà un importante luogo di incontro e di attività condivise tra amministrazione e territorio e per il territorio stesso”.