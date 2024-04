VIDEO | A Trionfale la prima aula studio allestita all'interno degli spazi di un mercato rionale

Cinquanta postazioni in una sala insonorizzata, internet veloce e altre sedute per la consultazione dei libri. Taglio del nastro all’interno dei locali del mercato rionale Trionfale nel pomeriggio di oggi, lunedì 29 aprile, per la nuova aula studio. Un progetto atteso da tempo e che ora potrà essere utilizzato dai tanti studenti che vivono in zona.

All’inaugurazione insieme al sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, la presidente del I municipio, Lorenza Bonaccorsi, e l’assessore capitolino alla Cultura, Miguel Gotor: “Questa apertura, rientra in un progetto ben più ampio con il quale nei prossimi mesi verranno aperte altre aule come questa in diversi punti della città, messe a rete, e a disposizione dei cittadini”, spiega l'Assessore Gotor.

“Siamo molto felici perché Roma ha bisogno di luoghi in cui poter studiare - dice il sindaco Gualtieri -. Il connubio con il mercato poi è molto importante perché fa parte anche del lavoro di rilancio che stiamo attuando sui mercati rionali, anch’essi luoghi di qualità, aggregazione e di prossimità. Avevamo preso questo impegno fin dall'inizio ed è sempre bello quando le promesse si trasformano in fatti".

La nuova aula studio, la cui inaugurazione arriva al termine di un lungo e articolato iter amministrativo per l’assegnazione dei locali all’Istituzione Biblioteche di Roma, costituisce uno spazio complementare alla storica Biblioteca Giordano Bruno. Si trova al primo piano della struttura accedendo da via Andrea Doria, sarà gestita dall'associazione Anteas dal lunedì alla domenica, e la sua apertura risponde a una domanda di maggiori spazi bibliotecari in quella zona della città portata avanti da anni dagli abitanti dei quartieri Trionfale, Prati e Della Vittoria, vista la presenza di molte scuole superiori, che attirano molti giovani anche dai quartieri limitrofi: "Un progetto atteso dal 2008, finalmente realizzato grazie soprattutto al lavoro dei più giovani del consiglio municipale - ricorda la presidente del I municipio, Bonaccorsi -. Questo è un territorio che ne aveva davvero bisogno, vista la presenza di numerose scuole".

I lavori, curati dall’Istituzione Sistema Biblioteche Centri Culturali di Roma Capitale, sono stati eseguiti tra il 2023 e il 2024, con una spesa di circa 280mila euro. La nuova aula studio avrà, per un primo periodo di avviamento, un orario di apertura dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 18, mentre il sabato e la domenica sarà aperta dalle 10 alle 14.

"Stiamo aumentando tutti gli spazi - continua il Sindaco -. Le biblioteche, quando siamo arrivati, erano 39, oggi siamo a 43 e vogliamo arrivare a 60 con il Pnrr. Le aule studio che abbiamo previsto sono già 3 e presto saranno 7 e diventeranno 16. Realizziamo una vera rete di luoghi in cui si possa studiare".