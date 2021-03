In catene davanti al tribunale di Roma: "Assolti dopo 4 anni, ma le nostre attività confiscate sono ora in vendita"

Incatenati di fronte al Tribunale di Roma. “Assolto in formula piena”, “4 anni di torture” e “Svendita di attività commerciali” sono solo alcuni dei cartelli esposti e che hanno accompagnato la protesta di Michele De Cristofaro e Daniele Di Stadio. Due imprenditori della provincia di Roma, rispettivamente di Monterotondo e Mentana, rimasti coinvolti nella maxi operazione antimafia Babylonia nel 2017. E tra i sequestri effettuati sono finite anche le loto attività.

“Sono stato assolto in primo grado ad ottobre 2020 perché il fatto non sussiste - spiega De Cristoforo -, quindi ho fatto richiesta di appello per difendermi dalla confisca, eppure le nostre attività risultano già messe in vendita, tra l’altro a prezzi in forte ribasso”. “Quattro anni difficili che abbiamo cercato di superare con forza e dignità - dice invece Di Stasio -, non posso accettare di perdere i risparmi di una vita. Lo devo alla mia famiglia, a mio figlio”.

Un protesta pacifica voluta per fare luce sulla vicenda. “Crediamo nelle istituzioni e siamo qui anche per questo - conclude Di Stasio -, ma credo sia un mio diritto chiedere trasparenza”.