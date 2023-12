VIDEO | Il 2023 di Roma in cinque minuti

Viaggio nel 2023 ormai in chiusura. Dai fatti di cronaca nera, su tutti i femminici di Pierpaola Romano a Torraccia e quello di Rossella Nappini a Monte Mario. A fine giugno l’omicidio Michelle Causo a Primavalle ha scosso tutta la città. Ma anche la drammatica morte del piccolo Manuel di Casal Palocco. Poi il caso di Stefano Dal Corso, ragazzo del Tufello trovato senza vita nella sua cella del carcere di Oristano.

Ma è anche l’anno dei tanti cantieri che, come dice il sindaco Roberto Gualtieri, cambieranno il volto della città. Da piazza Pia a piazza Venezia, passando dal rifacimento dell’area intorno alla stazione Termini. Parola d’ordine per i romani è “pazienza”: per il traffico veicolare, i mezzi di trasporto che restano ancora carenti. E vi ricordate della Ztl Faccia Verde? In primavera le proteste che, di fatto, fanno slittare le misure di 12 mesi.